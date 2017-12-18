"Укртрансгаз" відзвітував про запаси блакитного палива у сховищах

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 9 до 16 грудня скоротилися на 2%, або на 308 млн куб. м - до 15,398 млрд куб. м із 15,706 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Зокрема, за даними компанії, 16 грудня зі сховищ було відібрано 41,6 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

Україна на початок опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) нагромадила в ПСГ 16,8 млрд кубометрів газу.