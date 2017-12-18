МВФ наполягає на коригування цін на газ в Україні

Уряд України має відкоригувати значення ціни на природний газ на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету, що сприятиме розвиткові вільного ринку газу і стимулюватиме споживачів до економного споживання енергоносіїв.

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Відповідаючи на запит УНІАН, таку вимогу Міжнародного валютного фонду озвучив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Зобов'язання за програмою, яка підтримується МВФ, передбачають приведення цін на газ у відповідність з рівнем імпорту. Тому зараз фокус саме на цьому... Зрештою, остаточною метою є впровадження вільного газового ринку. На шляху до нього важливо продовжувати коригувати ціну на газ відповідно до ціни імпорту», - сказав він.

За його словами, ринкові ціни на газ на внутрішньому ринку стимулюватимуть реалізацію заходів з енергозбереження та сприятимуть ефективному розміщенню ресурсів.

«Вони дозволяють газовому сектору покрити витрати й отримати ресурс для інвестицій в газову інфраструктуру. Завдяки їм на газовий ринок приходять нові компанії, що спонукає до здорової конкуренції. Єдина ціна для всіх видів споживачів також ліквідує простір для корупції», - йдеться в заяві представника МВФ.

Оцінюючи результати змін на газовому ринку України, Люнгман заявив, що реформа цін на енергоносії є «одним з найбільших досягнень реформаторських зусиль України на протязі останніх років».

«Важливо, щоб ціни надалі визначалися ринком, а практика прихованих і не пов'язаних з доходами одержувачів субсидій - не поновлювалася. Варто при цьому зазначити, що за нинішньої системи підтримки населення домогосподарства з найменшими доходами захищені від підвищення цін на газ субсидіями на комунальні послуги», - зазначив Люнгман.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол.

На початку квітня було опубліковано текст Меморандуму між МВФ і Мінфіном, згідно з яким уряд повинен щопівроку, починаючи з 1 квітня 2017 року, коригувати ціни на газ на внутрішньому ринку, щоб його вартість залишалася на паритетному рівні з ціною імпортного газу. Передбачалося, що такий механізм діятиме, доки тарифи на газ не буде повністю лібералізовано.

Згідно з чинним законодавством, на 1 жовтня 2017 року Кабмін повинен був відкоригувати (збільшити) ціни на газ для населення і теплокомуненерго, оскільки зросла вартість «блакитного» палива на європейському ринку. Цього не було зроблено, більше того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово заявляв про відсутність об'єктивних причин для підняття цін.

14 грудня заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки що не запланував місію до України для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконано українською стороною. У Фонді також вказують на те, що Україна повинна продовжити пенсійну реформу, створити антикорупційний суд й ухвалити нове законодавство про приватизацію.