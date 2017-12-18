Будівництво газопроводу "Північний потік-2" йде повним ходом - "Нафтогаз"

Проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який буде проходити в обхід території України по дну Балтійського моря, рухається повним ходом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час "круглого столу", який був присвячений питанню енергетичної безпеки України, заявив голова правління національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я не зовсім згоден з тезою про те, що "Північний потік-2" призупинено... Проект розвивається повним ходом. Вони (компанія-оператор проекту Nord Stream AG - УНІАН) планують розпочати будівництво найближчим часом, вони вже замовили труби і розглядають цей проект як цілком перспективний", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст "Газпром" і його партнери ведуть будівництво "Турецького потоку", який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати "Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становлять близько 3 мільярдів доларів.