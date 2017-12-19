Нафта дорожчає через закриття трубопроводу в Північному морі

Світові ціни на нафту зростають у вівторок вранці, оскільки інвестори, як і раніше реагують на призупинення роботи трубопроводу Forties в Північному морі, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:03 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,11% - до 63,48 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,21%, до 57,34 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Новини про закриття североморского трубопроводу Forties у Великобританії продовжують підтримувати світові ціни на нафту. Forties забезпечує доставку нафти з 85 родовищ в Північному морі і зазвичай перекачує близько 450 тисяч барелів нафти на добу. Видобуток на родовищі припинено через ремонт, який триває вже більше тижня - з минулого понеділка.

"Закриття трубопроводу Forties як і раніше підтримуватиме ціну нафти марки Brent", - цитує агентство Рейтер старшого ринкового аналітика OANDA Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).

Стримують зростання нафтових цін дані управління з енергетичної інформації (EIA) Міненерго США. За прогнозом відомства, видобуток сланцевої нафти в найбільших нафтогазовидобувних регіонах США в січні 2018 року зросте порівняно з груднем поточного року на 94 тисячі барелів на добу - до 6,408 мільйона барелів. На даний момент оцінка видобутку становить 6,314 мільйона барелів на добу.