"Нафтогаз" з початку року збільшив прибуток до 27 мільярдів

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" за 9 місяців 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшив чистий прибуток на 15% - до 27,1 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії, посилаючись на консолідовану фінансову звітність компанії.

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"За 9 місяців 2017 року група отримала 27,1 мільярда гривень чистого прибутку. Ця сума на 15% більше результату аналогічного періоду 2016 року, насамперед за рахунок зростання результатів сегмента транзиту природного газу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сектор видобутку газу за звітний період приніс компанії прибуток в розмірі 27,8 мільярда гривень, тоді як за 9 місяців 2016 року він становив 10,4 мільярда гривень.

"Сегмент транспортування та розподілу природного газу приніс 25,2 мільярда гривень прибутку, що на 37% більше результату відповідного періоду 2016 року", - повідомили в компанії, додавши, що також прибутковими виявилися сегменти переробки і транспортування нафти.

Згідно з інформацією компанії, збитковими сегментами діяльності "Нафтогазу" залишається реалізація газу регіональних збутових компаній згідно з накладеним урядом на компанію спецобязательствам.

Збиток від таких поставок за 9 місяців 2017 року становив 10,914 мільярда гривень. При цьому, постачання газу промисловим споживачам на вільному ринку принесли групі прибуток у розмірі 127 мільйонів гривень.

"Сегмент зберігання природного газу завдав збитку в сумі 1,8 мільярда гривень, що на 7% більше порівняно з 9 місяцями 2016 року. Крім того, був збитковим сегмент виробництва сирої нафти і газового конденсату", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку.

У середині липня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що облгаз-збут заборгували держхолдингу за отриманий по спецобязательствам газ 30 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.