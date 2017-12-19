Українцям, які залишилися без електрики через негоду, обіцяють повернути світло протягом доби

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, а також обласним державним адміністраціям протягом доби відновити електропостачання близько 146 населених пунктів, які були знеструмлені 18-19 грудня через сильні снігопади і пориви вітру.

Читайте такожНегода в Україні: дороги для фур закрили в шести областях, для виявлення заторів залучать авіацію

З ініціативою щодо цього доручення виступив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, яка в ході селекторної наради в Кабміні була підтримана прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«По-перше, необхідно відновити роботу регіональних штабів, щоб був центр управління цією ситуацією. (Забезпечити - УНІАН) взаємодію Національної поліції, ДСНС і Служби автомобільних доріг, що має координуватися на рівні Києва, на рівні області, і я абсолютно впевнений - тоді таких проблем не буде... По-друге, щоб Міненерговугілля і обласні держадміністрації протягом доби відновили електропостачання населених пунктів, яких налічується близько 146», - сказав Кістіон.

«Принаймні, коли півтора місяця тому прем'єр-міністр проводив селекторну нараду з підготовки до осінньо-зимового періоду, всі дружно заявляли про 100% готовність до роботи в осінньо-зимовий період. Зараз прийшов час підтвердити ці запевнення та інформацію, які надавалися кожною посадовою особою», - додав Кістіон.

Як повідомляв УНІАН, в Україні внаслідок ускладнення погодних умов 18-19 грудня через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у шести областях.

За даними ДСНС, у Київській області без електропостачання залишилося 79 населених пунктів, Черкаській - 36, Житомирській - 20, Чернігівській - 8, Сумській - 3, Луганській - 1.