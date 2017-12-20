Нафта дорожчає через ремонт трубопроводу і зниження запасів у США

Ціни на нафту піднялися в середу на тлі очікувань зниження запасів сировини в США, а також через припинення роботи північноморської системи трубопроводів Forties.

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Вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent торгувалися по $63,96, на 0,25 відсотка вище за попереднє закриття. Ф'ючерси на північноамериканський сорт WTI до цього часу торгувалися по $57,75 на 0,33 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США знизилися минулого тижня на 5,2 мільйона барелів до 438,7 мільйона барелів, свідчать дані Американського інституту нафти. Дані Управління з енергетичної інформації США (EIA) будуть опубліковані в середу ввечері.

Ремонт трубопроводу Forties також сприяв зростанню цін. Оператор нафтопроводу, компанія Ineos, повідомив, що роботи можуть тривати від двох до чотирьох тижнів починаючи з 11 грудня, дати закриття трубопроводу.