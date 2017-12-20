Білорусь припинить імпорт електроенергії з Росії – не домовилися про ціну

Білорусь і Росія не домовилися про вартість імпорту електроенергії. Через це з 2018 року республіка відмовляється від її імпорту, заявив у парламенті міністр енергетики Білорусі Володимир Потупчик, передає «Белта».

«Ми завершили переговори з Росією», — зазначив він, додавши, що за тими цінами, які Мінську пропонує Москва, Білорусь купувати електроенергію не стане.

«Будемо власним виробництвом заміщати», — додав Потупчик, підкресливши, що з 2018 року Мінськ відмовляється «від імпорту електроенергії».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенко підтвердив готовність нашої країни відновити поставки електроенергії до республіки, які були зупинені в 2014 році.