Стокгольмський арбітраж: "Нафтогаз" очікує отримати від "Газпрому" мільярди доларів компенсації

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» очікує отримати від російського монополіста «Газпрому» за результатами розгляду Стокгольмським арбітражем спору щодо контракту на транзит газу від 6,5 до 16 млрд дол. компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Ми очікуємо отримати гроші по транзитного контракту. Сума наших вимог становить від 6,5 до 16 млрд дол. залежно від того, чи буде застосовано українське законодавство чи ні», - сказав він.

Також Вітренко нагадав, що рішення арбітражу щодо транзитного контракту очікується наприкінці лютого 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС територією України та купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

31 травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу в «Газпрому» з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.