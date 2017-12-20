"Газпром" вимагає від "Нафтогазу" $1,3 мільярда за постачання газу на окупований Донбас

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» наполягає на визначенні Стокгольмським арбітражем обсягів газу, який починаючи з 2015 року поставляється російським монополістом «Газпромом» на тимчасово окуповані території Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Газпром» говорить, що не треба приймати ніякого рішення щодо обсягів газу, який був поставлений на окуповані території. Ми вважаємо, що будь-які розрахунки - це ціна, помножена на обсяг, не знаючи обсягів, ми не можемо сказати, хто кому що винен ... Ми просимо суд ухвалити відповідне рішення щодо обсягів», - сказав він.

За словами Вітренка, на сьогодні «Газпром» продовжує виставляти «Нафтогазу» рахунки за поставлений на окупований Донбас газ. На сьогодні ця сума досягла 1,3 мільярда доларів (за весь період окупації).

Також Вітренко додав, що «Нафтогаз» не оплачує і не може оплачувати ці рахунки, оскільки суми розрахунків можуть бути враховані «Газпромом» за борги минулих періодів.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що Стокгольмський арбітраж, у рамках розгляду спору між українською компанією і «Газпромом» за контрактом на купівлю газу, до кінця листопада цього року прийме рішення з питання оплати поставок блакитного палива на окуповані території Донецької та Луганської областей.

З листопада 2015 року «Нафтогаз» припинив закупівлі газу у «Газпрому» і перейшов на імпортні поставки з країн ЄС. Ще до цього Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік».

Згідно з інформацією «Газпрому», за 9 місяців 2017 року на окупований Донбас російська компанія поставила 1,5 млрд куб. м газу.