АМКУ рекомендує вивчити можливість імпорту електроенергії в Україну

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав Міністерству енергетики та вугільної промисловості, а також Раді Оптового ринку електроенергії рекомендації щодо можливості імпорту електроенергії в енергосистему України, виходячи з економічної доцільності, повідомила прес-служба відомства.

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"На сьогоднішній день в Україні є технічна можливість імпорту електроенергії та його економічна доцільність, але є високі адміністративні бар'єри для входження імпортерів на ринок", - повідомили в прес-службі АМКУ, додавши, що оптові ціни на електроенергію в країнах, з якими Україна сполучена міждержавними перерізами, іноді нижче, ніж ціни, за якими продають електроенергію українські теплові електростанції.

Так, Антимонопольний комітет рекомендує Міністерству енергетики внести зміни до Порядку складання річних і місячних прогнозних балансів електричної енергії Об'єднаної енергетичної системи України в частині можливості залучення імпорту електроенергії на конкурентних засадах по відношенню до іншої генерації, зокрема, виходячи з економічної доцільності.

Раді Оптового ринку електроенергії - внести зміни в правила роботи ринку, зокрема в частині запровадження конкуренції між імпортерами та виробниками, які працюють за ціновими заявками та, можливо, в деякій мірі з Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом".

У прес-службі також нагадали, що раніше за результатами комплексного дослідження ринків електричної енергії та енергетичного вугілля Антимонопольний комітет рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), розробити і затвердити порядок проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж.

Відзначається, що сьогодні доступ до пропускної спроможності здійснюється на конкурсній основі, однак можливість імпорту обмежена адміністративно.

"Правилами ринку передбачено встановлення ціни імпортованої електроенергії регулятором, однак документ, який би визначав порядок встановлення такої ціни, на сьогодні відсутня", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що чинний порядок формування прогнозних річних і місячних балансів ринку електроенергії передбачає залучення імпорту за замикаючого принципом, виключно для збалансування енергосистеми.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня голова Департаменту з питань електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ольга Буславец повідомила, що Україна в 2018 році планує відновити з Білоруссю імпортні та експортні поставки електроенергії, що дозволить імпортувати 2,5 мільярда кВт-год електроенергії в першому і четвертому кварталах наступного року і експортувати таку ж кількість електрики в міжопалювальний період.

Востаннє імпорт електроенергії в Україні було зафіксовано в 2015 році.