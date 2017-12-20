"Укртрансгаз" передав філії "Оператор ГТС України" активів на 250 мільярдів

Державна газотранспортна компанія "Укртрансгаз" передала в нещодавно створений філіал "Оператор ГТС України" активи на загальну суму 250 мільярдів гривень. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник філії, в. о. президента "Укртрансгазу" Мирослав Химко.

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"30 листопада ми передали 50 тисяч найменувань активів вартістю 250 мільярдів гривень", - сказав він.

За словами Химко, на сьогоднішній день на філію було перезаключено 1100 договорів на транспортування газу і ще 19 тисяч договорів буде перезаключено до кінця цього року. Штат філії становить 309 співробітників.

"Філія контролюватиме весь процес транспортування газу", - додав Химко.

За словами головного комерційного директора національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" (материнської компанії "Укртрансгаз") Юрія Вітренко, в майбутньому цей філіал буде виділений в окрему і самостійну юридичну структуру. Це можна зробити тільки після винесення Стокгольмським арбітражем рішення по справі між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" щодо контракту на транзит газу.

"В ідеалі, якщо ми в лютому отримаємо рішення Стокгольмського арбітражу, яке дозволяє внести зміни в контракт з "Газпромом", він виконує це рішення і зміни вносяться, а до цього часу Міністерство енергетики виконує всі умови, - тоді, умовно кажучи, в березні або навесні відділяється новий оператор", - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу "Нафтогазу України" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. За словами глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, відділення функції з транспортування газу необхідно для залучення в управління української ГТС європейської компанії, що сприятиме в подальшому збереженню транзиту газу по території України.

У рамках реформи 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - "Магістральні газопроводи України".

За інформацією "Нафтогазу", уряд і Міненерговугілля відповідають за створення юридичної особи - компанії "Магістральні газопроводи України", а держхолдинг - за наповнення її реальними активами. Тому на початку жовтня в структурі "Укртрансгазу" був створений окремий філія, який сконцентрував у собі персонал і активи з транспортування газу. На сьогодні цей філіал вже налагодив процес ефективного управління ГТС і забезпечив безперебійний транзит природного газу.