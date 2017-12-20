Гідроенергетика стабілізує енергетичний ринок та сприяє розвитку відновлюваних джерел - Сирота

Наразі "Укргідроенерго" планує збільшити регулюючі потужності за рахунок будівництва гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) на Дністрі та в Каневі. Ці проекти мають бути реалізовані до 2026 року, як передбачає затверджена урядом "Програма розвитку гідроенергетики України до 2026 року", пише 112.

Розвиток гідроенергетики та збільшення маневрових потужностей України стабілізують енергетичний ринок та сприятимуть розвитку сонячної й вітрової генерації, вважає Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На сьогоднішній день розглядається питання збільшення потужностей альтернативних джерел енергії (ред. - приватними інвесторами). Наприклад, їх збільшення на 5000 МВт, означає, що для регулювання пікових навантажень Україна потребує близько 3000 МВт додаткових маневрових потужностей", — заявив Ігор Сирота.

Наразі "Укргідроенерго" планує збільшити регулюючі потужності за рахунок будівництва гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) на Дністрі та в Каневі. Ці проекти мають бути реалізовані до 2026 року, як передбачає затверджена Урядом "Програма розвитку гідроенергетики України до 2026 року".

За словами Ігоря Сироти, процес розробки цих проектів вже триває й "Укргідроенерго" намагається врахувати усі аспекти від його реалізації.

"Ми дослухаємося до думки екологів. До проекту будівництва каскаду Дністровських ГЕС ми залучили 9 науково-дослідних інститутів зі структури Національної академії наук України", - розповів гендиректор "Укргідроенерго".

За його словами також враховується думка місцевих громад. Враховуючи їх потреби, компанія приділяє увагу реалізації інфраструктурних проектів в регіонах, що сприяє їх соціально-економічному розвитку.

Ігор Сирота також підкреслив, що особливої актуальності розбудова системи ГАЕС в Україні набуває в зв’язку із підписанням Угоди про приєднання до енергетичної системи Європи. "Якщо нам не вистачатиме регулюючих потужностей, нам доведеться їх купувати", — сказав він.

Що стосується тарифів на електроенергію для населення, то генеральний директор "Укргідроенерго" заявив, що саме завдяки дешевій енергії, які виробляють гідроенергетики, їх вдається стримувати. За його словами, компанія дотує енергетичний ринок майже на 14 млрд грн.