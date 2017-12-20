Україна за підсумками року знизить споживання газу на 2 мільярди кубів

Державна газотранспортна компанія «Укртрансгаз» прогнозує, що за підсумками 2017 року, порівняно з показником за 2016 рік, споживання газу в цілому по країні знизиться на 2 млрд куб. м - до 28,5 млрд куб. м.

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Про це під час прес-конференції про підсумки роботи компанії повідомив в. о. президента «Укртрансгазу» Мирослав Химко.

«Останніми роками помітна тенденція до скорочення споживання газу. Цього року споживання становитиме 28,4-28,5 млрд куб. м, проти 30,4 млрд куб. м, як це було минулого року. Таким чином, Україна скоротила споживання на 2 млрд куб. м», - сказав він.

За словами Химка, значно скоротили споживання «блакитного» палива підприємства хімічної промисловості, а також споживання зменшилось за рахунок реалізації в цілому по країні заходів із енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м. За 11 місяців 2017 року споживання «блакитного» палива скоротилося на 4,7% - до 24,5 млрд куб. м.