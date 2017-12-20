Рішення Стокгольмського арбітражу врятувало Україну від сплати "Газпрому" $56 мільярдів - "Нафтогаз"

Прийняте в травні 2017 року перше рішення Стокгольмського арбітражу у справі між держхолдингом "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом "Газпром" за контрактом на закупівлю газу скасував принцип "бери або плати", а отже, і претензії російської сторони на суму 56 мільярдів доларів. Про це під час прес-конференції в "Укртрансгазі" повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"Станом на травень 2017 року позовні вимоги "Газпрому" щодо принципу take or pay ("бери або плати" - УНІАН) були на рівні 44 мільярдів доларів. Наша позиція така, що першим рішенням ці вимоги були повністю скасовані. Нуль замість цих 44 мільярдів доларів", - сказав він.

Також Вітренко додав, що у разі якщо такого рішення не було прийнято, або дотримуючись позиції "Газпрому", який не вважає вже прийняте рішення Стокгольмського арбітражу остаточним, вимоги російської компанії згідно з принципом "бери або плати" за 2016 рік додатково склало б 12 мільярдів доларів.

"44 плюс 12 – це 56 мільярдів доларів тільки за take or pay", - зазначив топ-менеджер "Нафтогазу".

За словами Вітренко, також в "Газпрому" є вимога до "Нафтогазу" доплатити за газ, який був поставлений Україні у другому кварталі 2014 року.

"Тому для нас питання ціни газу в другому кварталі 2014 року є найбільш значущим. Ми платили за проміжною ціною 268,5 долара за тисячу кубометрів, а ціна контракту становила 485 доларів за тисячу кубометрів... Розмір цієї вимоги з відсотками, станом на грудень 2017 року, становить 3,2 мільярда доларів", - сказав він, додавши, що сумарні вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" у справі за контрактом на закупівлю складають 59,2 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС та купівлю Україною російського газу.

За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу. Остаточне рішення за контрактом на закупівлю газу очікується до кінця цього року, а за контрактом на транзит – до кінця лютого 2018 року.