"Укртрансгаз" планує побити 7-річний рекорд з транзиту російського газу

Державна газотранспортна компанія "Укртрансгаз" за підсумками 2017 року очікує збільшення обсягу природного газу, який надходить транзитом з Росії в країни Європейського союзу, на 10 мільярдів кубометрів порівняно з результатом минулого року - до 93-94 мільярдів кубометрів. Про це під час прес-конференції про підсумки роботи компанії повідомив в. о. президента "Укртрансгазу" Мирослав Химко.

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"Ми в цьому році очікуємо близько 93-94 мільярдів кубометрів транзиту російського газу. Якщо порівнювати з минулим роком, ця цифра на 10 мільярдів кубометрів більше, ніж минулого року", - сказав він.

Також Химко зазначив, що за підсумками 2017 року імпорт газу з Європи досягне показника 10 мільярдів кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2017 року транзит газу через Україну зріс на 16%, до 85,5 мільярда кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.