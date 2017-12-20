Запаси вугілля на ТЕС за тиждень зросли майже на 10%

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 13 по 20 грудня поточного року збільшилися на 9,5% – до 1,761 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля збільшилися на 8% - до 664,9 тисячі тонн з 615,7 тисячі тонн.

Запаси вугілля газової марки збільшилися на 10,4% – до 1096 мільйона тонн з 992,5 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Також енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Оскільки показники видобутку не встигають зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.