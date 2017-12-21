Російський "Газпром" зупинив закупівлю труб для "Північного потоку-2"

"Газпром" визнав завищеною вартість труб для наземного ділянки Північно-Європейського газопроводу і розірвав контракти на їх постачання, повідомляють "Ведомости" з посиланням на заяви співробітників контрагентів газової компанії.

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"Причина - зміна цінової політики "Газпрому" щодо закупівлі труб великого діаметру. Відправник листів - ТОВ "Газпром комплектація", воно виступало замовником у цих трубних контрактах", - йдеться в повідомленні.

Закупівлю, про яку йдеться в розпорядженні, "Газпром комплектація" оголосила 19 квітня 2016 року: передбачалася поставка 501 600 тонн труб великого діаметру для проекту "Розвиток єдиної системи газопостачання Північно-Західного регіону, ділянка Грязовець – компресорна станція Слов'янська". Малося на увазі розширення газопроводу під постачання газу до газопроводу "Північний потік-2", який "Газпром" планує ввести в експлуатацію в 2019 році. Довжина наземної частини проекту – 876 кілометрів, за розірваними контрактами має бути поставлено майже 670 кілометрів труб. Яка частина з них вже поставлено, "Газпром" і трубні компанії не повідомляють.

Загальна вартість контрактів становить56,8 мільярди рублів (967 мільйонів доларів). Більшу частину замовлення отримала ОМК Анатолія Сєдих: 30% закупівлі на 17,2 мільярда рублів (293 мільйони доларів) "Трубний інноваційний проект" (ТИТ) Івана Шабалова – 29% або 16,5 мільярда рублів (281 мільйон доларів). Потім ЧТПЗ - 11,6 мільярда рублів (20,5%), ТМК – 5,7 мільярда рублів (10,7%) і "Северсталь" – 5,6 мільярда рублів (9,9%).

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст "Газпром" і його партнери ведуть будівництво "Турецького потоку", який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати "Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становитимуть близько 3 мільярдів доларів.