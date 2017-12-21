"Нафтогаз" з початку року збільшив імпорт газу на 17%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за 11 місяців 2017 року імпортувала з Європи 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 1,2 мільярда кубометрів, або на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, цього року "Нафтогаз" купував газ у 12 європейських постачальників. Жодна з цих компаній не поставила більше 30% обсягу імпортованого газу.

Повідомляється, що в січні-листопаді цього року "Нафтогаз" закупив 20,9 мільярда кубометрів газу, що на 2 мільярди кубометрів більше, ніж за 11 місяців попереднього року.

У структурі закуплених у цьому році обсягів газу частка імпорту становила 39%, у "Укргазвидобування" було закуплено 61%.

"Куплений у "Укргазвидобування" газ в повному обсязі використовується для забезпечення побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для виробництва гарячої води для населення та релігійних організацій. Крім того, необхідні обсяги імпортованого газу "Нафтогаз" спрямовує на забезпечення інших потреб побутових споживачів в газі і теплі. При цьому "Нафтогаз" не постачає газ безпосередньо населенню. У той же час, куплений компанією ресурс перепродують регіональні газопостачальні компанії (газсбыты) згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року №187", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу з Європейського Союзу, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

Минулого року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.