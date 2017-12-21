Переведення ТЕС на газове вугілля: до 2019 році Україна може відмовитися від антрациту

Переобладнання двох блоків Зміївської теплоелектростанції (Харківська область) з роботи на дефіцитному антрациті на вугілля газових марок, що видобувається в Україні, дозволяє знизити споживання нашою країною дефіцитного виду палива на 1 мільйон тонн на рік. Про це під час підсумкової за 2017 рік прес-конференції повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Читайте такожУкраїна скоротила споживання антрациту на третину – Кістіон

"Ми переобладнали котлоагрегати другого і п'ятого блоку Зміївської ТЕС. Ефект лише від цих блоків – це 1 мільйон тонн антрацитового вугілля на рік", - сказав він, додавши, що на сьогодні державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" переобладнує на газове вугілля перший блок Зміївської та четвертий блок Трипільської ТЕС.

За словами міністра, цього року Україні вдалося скоротити споживання антрациту з 10,6 до 5 мільйонів тонн.

"Програма на 2018 рік дозволяє нам скоротити споживання до 3 мільйонів тонн, а в 2019 році – ми взагалі відмовляємося від постачання антрациту і повністю забезпечуємо себе вугіллям власного видобутку", - заявив голова Міненерговугілля.