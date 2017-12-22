Скільки коштує "чорне золото": нафта торгується в районі $65 за барель

Ціни на нафту незначно знижуються зранку в п'ятницю: серед стримуючих факторів аналітики називають зростання видобутку сировини в США і очікування відновлення прокачування трубопроводом Forties.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,12 відсотка до $64,82 за барель. Ф'ючерсні контракти на нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $58,22 за барель, що на 0,24 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Прокачування північноморського сорту Forties однойменним нафтопроводом повинно повністю відновитися на початку січня, повідомила вчора компанія Ineos – оператор труби.

Говорячи про довгострокову перспективу, аналітики відзначають, що зростання нафтовидобутку в США, обсяг якого стрімко наближається до позначки 10 мільйонів барелів на добу, тиснутиме на нафтові котирування.

Але не всі галузеві експерти налаштовані так песимістично. Вони вважають, що обмеження видобутку сировини в рамках пакту ОПЕК+ допомогло значно знизити запаси нафти і підняти ціни.

"Продовження угоди ОПЕК до кінця 2018 року було обов'язковою умовою, необхідною для подальшого зниження запасів", – сказали аналітики банку Jefferies.

Вони підвищили прогноз ціни на європейський маркерний сорт Brent до $63 за барель в 2018 році з $57 за барель, а на американський бенчмарк WTI – до $59 за барель з $54 за барель.