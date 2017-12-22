"Нафтогаз" виграв справу проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі: домігся зниження ціни

Стокгольмський арбітраж ухвалив остаточне рішення у справі між держхолдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпром» за контрактом на закупівлю газу і знизив ціну природного газу, який українська компанія купувала у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, з 485 дол. за тис. куб. м (контрактне значення) до 352 дол. за тис. куб. м (ринкове значення). Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Читайте такожСтокгольмський арбітраж: "Нафтогаз" очікує отримати від "Газпрому" мільярди доларів компенсації

«Завдяки перегляду контрактної ціни «Нафтогаз» заощадив 1,8 млрд дол. на газі, який було куплено в 2014-2015 роках», - відзначили в компанії.

Згідно з повідомленням, контрактна ціна (485 дол. за тис. куб. м) була прив'язана до котирувань нафтопродуктів, тоді як ринкове значення - до вартості газу на європейському ринку.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і на придбання Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

31 травня 2017 року «Нафтогаз України» одержав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу.

Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з 2014 року, скасував зобов'язання України щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.