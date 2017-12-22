Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" виплатити $56 мільярдів

Стокгольмський арбітраж в рамках справи між держхолдингом "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом компанією "Газпром" повністю відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати", загальна сума яких досягла 56 мільярдів доларів. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" за контрактом на постачання газу по всіх спірних питань. Арбітражний суд повністю відхилив вимоги "Газпрому" за положенням "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів за 2009-2017 роки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і на купівлю Україною російського газу.

31 травня 2017 року "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російському газовому монополісту "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу. Цим рішенням арбітраж задовольнив низку вимог української сторони.

За позовом в рамках контракту на транзит газу вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" складають 12,3 мільярда доларів, а "Газпрому" до української компанії - 7 мільйонів доларів. Ці вимоги грунтуються на тому, що російська компанія не виконувала положення контракту про обов'язкове транзит газу через територію України в обсязі 110 мільярдів кубометрів на рік.

Остаточне рішення за контрактом на закупівлю газу очікується до кінця цього року, а за контрактом на транзит – до кінця лютого 2018 року.