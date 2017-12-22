Стокгольмський арбітраж: "Нафтогаз" домігся зниження обов'язкових обсягів купівлі російського газу в 10 разів

Стокгольмський арбітраж у рамках справи між держхолдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпром» за контрактом на закупівлю газу ухвалив рішення на користь української сторони і зменшив для «Нафтогазу» обов'язкові річні обсяги купівлі блакитного палива у «Газпрому» в 10 раз, відповідно до потреби України в імпорті цього виду палива.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Нафтогаз» добився зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів більш ніж у 10 разів, відповідно до його фактичної потреби в імпорті газу», - говориться в повідомленні.

У компанії відзначили, що цим рішенням арбітраж зменшив контрактний обсяг закупівлі газу 52 млрд куб. на рік - до 5 млрд куб. м на рік.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол.,а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

31 травня Стокгольмський арбітраж ухвалив перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з 2014 року, скасував зобов'язання України щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або сплачувати за його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Сьогодні «Нафтогаз» отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м, а також відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.