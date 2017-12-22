"Нафтогаз" виграв арбітраж у "Газпрому": ціна перемоги - $75 мільярдів
Сьогодні «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив всі вимоги української сторони.
Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» оцінює загальний позитивний ефект від рішень Стокгольмського арбітражу, які були винесені на користь української компанії в спорі з російським монополістом «Газпром» за контрактом на закупівлю газу, в суму 75 млрд дол.
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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу».
«Арбітражний суд визнав недійсними кабальні положення контракту, привівши його до ринкових європейських стандартів... «Нафтогаз» оцінює загальний позитивний ефект рішень арбітражу в понад 75 млрд дол. за весь термін дії контракту на поставку газу», - йдеться в повідомленні компанії.
Сьогодні «Нафтогаз» отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: зменшив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони щодо принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол .; знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік.
Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.
31 травня Стокгольмський арбітраж ухвалив перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з 2014 року, скасував зобов'язання України щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.