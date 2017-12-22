"Нафтогаз" виграв арбітраж у "Газпрому": ціна перемоги - $75 мільярдів

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» оцінює загальний позитивний ефект від рішень Стокгольмського арбітражу, які були винесені на користь української компанії в спорі з російським монополістом «Газпром» за контрактом на закупівлю газу, в суму 75 млрд дол.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Арбітражний суд визнав недійсними кабальні положення контракту, привівши його до ринкових європейських стандартів... «Нафтогаз» оцінює загальний позитивний ефект рішень арбітражу в понад 75 млрд дол. за весь термін дії контракту на поставку газу», - йдеться в повідомленні компанії.

Сьогодні «Нафтогаз» отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: зменшив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони щодо принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол .; знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

31 травня Стокгольмський арбітраж ухвалив перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з 2014 року, скасував зобов'язання України щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.