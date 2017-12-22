Україна не сплачуватиме за газ, поставлений на окупований Донбас

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не буде платити за природний газ, який російський газовий монополіст "Газпром" з 2015 року постачає на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", посилаючись на рішення Стокгольмського арбітражу, яке сьогодні отримала компанія.

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"Стокгольмський арбітраж вказав, що "Нафтогаз" не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей... Майбутні поставки на зазначені території не торкнуться "Нафтогаз" до припинення окупації територій на сході України. У будь-якому випадку такі поставки не будуть зараховані в щорічні контрактні обсяги", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що "Газпром" вимагає від української компанії 1,3 мільярда доларів за газ, який був поставлений на тимчасово окуповані території.

Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому2 за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня Стокгольмський арбітраж прийняв перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.

Сьогодні "Нафтогаз" отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів; знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Загальний позитивний ефект від рішення арбітражу в "Нафтогазі" оцінили в суму 75 мільярдів доларів.