Україна не сплачуватиме за газ, поставлений на окупований Донбас
"Нафтогаз" не має платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані проросійськими бойовиками території аж до їхнього звільнення Україною.
Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не буде платити за природний газ, який російський газовий монополіст "Газпром" з 2015 року постачає на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", посилаючись на рішення Стокгольмського арбітражу, яке сьогодні отримала компанія.
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"Стокгольмський арбітраж вказав, що "Нафтогаз" не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей... Майбутні поставки на зазначені території не торкнуться "Нафтогаз" до припинення окупації територій на сході України. У будь-якому випадку такі поставки не будуть зараховані в щорічні контрактні обсяги", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що "Газпром" вимагає від української компанії 1,3 мільярда доларів за газ, який був поставлений на тимчасово окуповані території.
Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому2 за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.
31 травня Стокгольмський арбітраж прийняв перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.
Сьогодні "Нафтогаз" отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів; знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Загальний позитивний ефект від рішення арбітражу в "Нафтогазі" оцінили в суму 75 мільярдів доларів.