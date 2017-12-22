Порошенко назвав рішення Стокгольмського арбітражу історичною перемогою

Президент України Петро Порошенко назвав історичною перемогою рішення Стокгольмського арбітражу, яке було винесено на користь української Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в суперечці з російським монополістом "Газпромом" за контрактом на закупівлю газу, а програш, за його словами, міг призвести до дефолту країни. Про це Порошенко заявив у ході зустрічі з головою "Нафтогазу" Андрієм Коболевым.

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"Всі знали про кабальні умови контракту з часу його укладення. За моєю вказівкою уряд Яценюка, Гройсмана - блискуче виконання, коли ми дуже мало говорили, але дуже багато робили - призвело до перемоги за всіма пунктами "Нафтогазу" над "Газпромом". Я вважаю, що це історична перемога. У разі, якщо б був програш, перед Україною існувала пряма загроза дефолту", - сказав Порошенко.

"Хочу привітати вас (Коболєва - УНІАН), юридичну команду "Нафтогазу", уряд, народ України з тим, що Україна навчилася захищати свої інтереси, використовуючи європейські суди... Зараз, коли ми показали, що ми вміємо відстоювати національну безпеку, державні інтереси, я думаю, що у нас буде тверда позиція в переговорах з нашими іноземними партнерами про майбутнє нашої газотранспортної системи і "Нафтогазу". Вважаю, що сьогодні відбувся величезний внесок в енергетичну безпеку нашої країни", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня Стокгольмський арбітраж прийняв перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.

Сьогодні "Нафтогаз" отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів; знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Також "Нафтогаз" не має платити за газ, який "Газпром" постачав на окупований Донбас.