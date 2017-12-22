Стокгольмський арбітраж знизив ціну закупівель російського газу - як минулих, так і майбутніх

Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке сьогодні було опубліковано у справі між національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" і російським газовим монополістом "Газпромом", знизило ціну на газ, який Україна купувала у російської сторони у 2014-2015 роках, так і для майбутніх закупівель "блакитного" палива у "Газпрому".

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Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, доповідаючи про результати арбітражу президентові України Петру Порошенку.

"Також ціна буде знижена і на майбутнє. Вона була прирівняна до європейської ціни. Це означає, що в майбутньому "Нафтогаз" може купувати газ нижче, ніж це було передбачено в контракті", - сказав він, додавши, що ціна контракту становила 485 доларів за тисячу кубометрів, а нова, певна арбітражем, вартість газу складе 350 доларів за тисячу кубометрів.

"Це рішення вкотре доводить, що ціна, про яку так часто говорив пан Путін як про "коректною", "європейської" чи "братської" - це неправда. Ціна була завищена, контракт був неринковий, він був підписаний на кабальних умовах і трибунал підтвердив це другий раз", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня Стокгольмський арбітраж прийняв перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.

Сьогодні "Нафтогаз" отримав остаточне рішення арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів; знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Також "Нафтогаз" не має платити за газ, який "Газпром" постачав на окупований Донбас.