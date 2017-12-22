Стане ясно в лютому: "Нафтогаз" наразі не підтверджує зобов'язання заплатити "Газпрому" $2 мільярди

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не підтверджує інформацію російського газового монополіста "Газпрому" про обов'язки української компанії заплатити більше 2 мільярдів доларів за постачання газу, так як кінцеве сальдо розрахунків між компаніями стане відомо у лютому 2018 року, після винесення арбітражем другого рішення за контрактом на транзит.

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Про це голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив в ефірі одного з телеканалів України.

"Ми цю цифру (2 мільярди доларів) не підтверджуємо, - сказав Коболєв. – Ми чекаємо транзитного трибуналу. Він має закінчитися в лютому. Наприкінці лютого ми будемо знати повну цифру. Нагадаю, що в тому трибуналі (з транзитним контрактом - УНІАН) ми нападаємо. У цьому (за контрактом на закупівлю газу - УНІАН) ми захищалися від вимог на багато мільярдів доларів. Повний розрахунок – це 75 мільярдів доларів. В транзитному трибуналі ми нападаємо, ми вимагаємо 16 мільярдів, "Газпром" нічого не вимагає. Тільки після транзитного трибуналу можна говорити, яке кінцеве сальдо розрахунків".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну на газ, який закуповувався у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів; знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Також "Нафтогаз" не повинен платити за газ, який "Газпром" постачав на окупований Донбас.

Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними "Нафтогазу", на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 мільярда доларів, а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів.

31 травня Стокгольмський арбітраж прийняв перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з 2014 року, скасував зобов'язання України щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість (принцип "бери або плати"), а також повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.