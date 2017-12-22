В Україні наступного року ціни на газ визначатимуть за новою формулою - Гройсман

21:46, 22 грудня 2017
Енергетика
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Ціна залежатиме від коливань на зовнішніх ринках, зазначив Гройсман.

Ілюстрація / REUTERS

Уряд України розробляє нову формулу ціни на газ в наступному опалювальному сезоні, а кінцева вартість газу залежатиме від коливань на зовнішніх ринках. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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«Ми формуємо нову формулу, яка діятиме з наступного опалювального сезону. Ціна залежатиме не від нас, а від коливань на зовнішніх ринках», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, газ для промисловості з 1 січня знову подорожчає.

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