В Україні наступного року ціни на газ визначатимуть за новою формулою - Гройсман

Уряд України розробляє нову формулу ціни на газ в наступному опалювальному сезоні, а кінцева вартість газу залежатиме від коливань на зовнішніх ринках. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

Читайте такожСтане ясно в лютому: "Нафтогаз" наразі не підтверджує зобов'язання заплатити "Газпрому" $2 мільярди

«Ми формуємо нову формулу, яка діятиме з наступного опалювального сезону. Ціна залежатиме не від нас, а від коливань на зовнішніх ринках», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, газ для промисловості з 1 січня знову подорожчає.