В Україні наступного року ціни на газ визначатимуть за новою формулою - Гройсман
21:46, 22 грудня 2017Енергетика
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Ціна залежатиме від коливань на зовнішніх ринках, зазначив Гройсман.
Ілюстрація / REUTERS
Уряд України розробляє нову формулу ціни на газ в наступному опалювальному сезоні, а кінцева вартість газу залежатиме від коливань на зовнішніх ринках. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.
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«Ми формуємо нову формулу, яка діятиме з наступного опалювального сезону. Ціна залежатиме не від нас, а від коливань на зовнішніх ринках», - сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, газ для промисловості з 1 січня знову подорожчає.
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