Порошенко доукомплектував склад НКРЕКП, призначивши двох нових членів

Президент Петро Порошенко доукомплектував склад Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, призначивши двох нових члена регулятора - Вікторію Морозову і Вадима Таратуна.

Про це йдеться в оприлюднених на сайті президента указах глави держави.

Обох нових членів регулятора було призначено тимчасово - терміном на три місяці, до обрання членів НКРЕКП спеціально створеною Конкурсною комісією.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (4 людини), тому комісія не може приймати рішення. Через це комісія не змогла прийняти понад 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, про оптову ринкову ціну на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній.

24 листопада голова Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, що роботу регулятора заблоковано.

Для призначення нових членів НКРЕКП раніше була створена Конкурсна комісія.

Щоб відновити роботу НКРЕКП на період відбору її нових членів в ході відкритого конкурсу, ряд депутатів запропонували надати президенту тимчасово, на три місяці, право призначати нових членів Нацкомісії. Відповідний закон був прийнятий 7 грудня, а 12 грудня документ підписав глава держави.