"Газпром" вважає, що переміг в Стокгольмському арбітражі в суперечці проти "Нафтогазу"

У «Газпромі» заявили, що за неоплату газу за рішенням Стокгольмського арбітражу щодня набігає пеня в 600 тис. дол.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це в ефірі телеканалу «Россия-24» сказав заступник правління російської газової компанії Олександр Медведєв.

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«Поки що ми не отримали ні грошей, ні штрафу за прострочення. Прострочення йде, ось уже за три дні 1,8 мільйона доларів нагромадилося», - сказав Медведєв.

За його словами, штраф за прострочення сплати боргу «Нафтогазу» в 2,019 млрд. дол. становить близько 600 тис. дол. на день. При цьому Медведєв заявив, що позов «Газпрому» «в основних положеннях повністю задоволено, а те, як це представляє українська сторона, називається: плюй в очі - все божа роса».

«Якби правило take or pay було застосовано повною мірою, то воно б призвело до банкрутства не тільки компанії «Нафтогаз», а й усієї української економіки», - сказав він.

Крім того він повідомив, що «Газпром» готовий за передоплатою поставити Україні 5 млрд. куб м газу, які вона повинна купувати за рішенням арбітражу.

Як повідомляв УНІАН, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв не підтвердив інформацію «Газпрому» про обов'язок української компанії заплатити понад 2 млрд дол. за поставки газу, оскільки кінцеве сальдо розрахунків між компаніями стане відоме в лютому 2018 року, після винесення арбітражем другого рішення за контрактом на транзит.

«Ми цю цифру (2 млрд дол.) не підтверджуємо, - сказав Коболєв. - Ми чекаємо транзитного трибуналу. Він має закінчитися в лютому. Наприкінці лютого ми будемо знати повну цифру. Нагадаю, що в тому трибуналі (за транзитним контрактом - УНІАН) ми нападаємо. У цьому (за контрактом на закупівлю газу - УНІАН) ми захищалися від вимог на багато мільярдів доларів. Повний розрахунок - це 75 млрд дол. У транзитному трибуналі ми нападаємо, ми вимагаємо 16 млрд, «Газпром» нічого не вимагає. Тільки після транзитного трибуналу можна говорити, яким є кінцеве сальдо розрахунків».

22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке включало в себе значення сум претензій сторін. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.; знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» у 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік. Також «Нафтогаз» не повинен платити за газ, який «Газпром» поставляв на окупований Донбас.

Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

31 травня Стокгольмський арбітраж прийняв перше рішення за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з 2014 року, скасував зобов'язання України щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.