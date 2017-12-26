Нафта слабко зростає в очікуванні статистики зі США

Світові ціни на нафту у вівторок вранці змінюються незначно, інвестори чекають даних статистики щодо запасів у США за минулий тиждень, повідомляє Прайм.

Читайте такожСкільки коштує "чорне золото": нафта торгується в районі $65 за барель

"Станом на 07:22 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зберігалася на рівні минулого закриття в 64,76 долара за барель, при цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,22%, до 58,53 долара за барель.

Обережні торги пов'язані з прогнозами інвесторів щодо зниження запасів нафти в США і можливого зростання видобутку, пише видання The Wall Street Journal. За даними Міненерго, видобуток у країні зростає вже майже два місяці поспіль.

У четвер інвестори дізнаються дані по запасах нафти в США за підсумками тижня по 22 грудня. Вранці стануть відомі показники Американського інституту нафти (API), пізніше статистику повідомить управління енергетичної інформації Міненерго країни. Аналітики очікують, що запаси знизилися на 3,8 мільйона барелів, або на 0,9%, до 432,7 мільйона барелів.

Інвестори продовжують чекати новин з відновлення роботи трубопроводу Forties. У понеділок нафтохімічна компанія Ineos повідомила, що ремонтні роботи трубопроводу Forties в Північному морі технічно завершено, і зараз проводяться випробування труби під тиском.

Грунтуючись на поточних оцінках, компанія очікує, що трубопровід і термінал Kinneil поступово повернуться до нормальної потужності на початку нового року. Ineos, що володіє трубопроводом, 11 грудня зупинила перекачування вуглеводнів після виявлення в Forties тріщини.