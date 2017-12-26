В українських сховищах залишилося 15 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 17 по 24 грудня скоротилися на 2,4%, або на 369 мільйонів кубометрів, - до 14,989 мільярда кубометрів з 15,358 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 24 грудня сховищ було відібрано 53 мільйони кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила в ПСГ 16,8 смиллиарда кубометрів газу.