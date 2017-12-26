Кабмін продовжив ліцензування експорту антрациту на 2018 рік

Уряд України вирішив продовжити на 2018 рік ліцензування експорту антрациту за погодженням з Міненерговугілля. Відповідне розпорядження №1018 від 20 грудня опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

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Рішення було прийнято з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивезення антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.

Згідно з документом, мова йде про антрациті у товарній підкатегорії 2701 11 00 00 з граничним вмістом легких речовин не більше 14%.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року Кабмін ввів ліцензування експорту антрациту. Дане рішення було прийнято з метою забезпечення рівноваги на внутрішньому ринку, попередження неконтрольованого вивозу антрацитового вугілля і забезпечення антрацитом українських енергогенеруючих підприємств в повному обсязі.

16 лютого 2017 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Зокрема, уряду було доручено вжити заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну і створення резерву енергетичного вугілля; забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яної марки антрацит.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Також енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Оскільки показники видобутку не встигають рости слідом за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.