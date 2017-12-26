ДТЕК Ахметова збільшив закупівлю вугілля у держшахт на 17%

Приватний енергохолдинг ДТЕК за 11 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив закупівлю вугілля у державних шахт на 17,4% - до 668 тисяч тонн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"ДТЕК Енерго" в січні-листопаді 2017 року збільшив закупівлю вугілля у державних шахт Львівсько-Волинського басейну – до 668 тисяч тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року поставки зросли на 17,4%", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в листопаді постачання вугілля шахт Львівсько-Волинського басейну на теплоэлектростанци ДТЕК порівняно з листопадом 2016 року зросли в три рази - до 73 тисяч тонн.

Раніше компанія планувала купувати вугілля у держшахт в обсязі 50 тисяч тонн в місяць.

Як повідомляв УНІАН, в результаті військових дій на Донбасі і, як наслідок, брак енергетичного вугілля в країні в 2016 році компанія "ДТЕК Енерго" імпортувала вугілля газової групи з Польщі, збільшила власний видобуток, а також почала викуповувати весь доступний обсяг вугілля, яке видобувають державні підприємства, зокрема, "Первомайськвугілля", "Красноармійськвугілля", "Селидіввугілля", "Львіввугілля" і "Волиньвугілля".

На початку червня 2017 року в. о. гендиректора компанії "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук заявив, що холдинг планує у цьому році купувати вугілля газової групи у державних шахт в режимі 50 тисяч тонн на місяць. За 10 місяців 2017 року компанія закупила у держшахт 595 тисяч тонн вугілля.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик.