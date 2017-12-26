У "Нафтогазі" розповіли, якою буде ціна майбутніх поставок газу від "Газпрому"

Ціну майбутніх поставок природного газу, які в 2018-2019 роках Україна повинна буде закуповувати у російського газового монополіста «Газпрому», буде прирівняно до вартості газу на ринку Німеччини.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив головний комерційний директор національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Буде на рівні німецького ринку», - написав він, відповідаючи на запитання про те, як розраховуватиметься ціна російського газу для України.

Також Вітренко зазначив, що на сьогодні доходи України, які вона отримує за транзит російського газу в Європу, в 2-3 рази перевищують ті доходи, які отримуватиме російська сторона, продаючи газ «Нафтогазу».

«Газпром» платить нам за транзит в 2-3 рази більше, ніж зможе отримувати за продаж свого газу», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол.

Також арбітраж знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік.