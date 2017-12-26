Транзитний борг "Газпрому" щодня зростає на $1-3 мільйони - "Нафтогаз"

Позовні вимоги національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» до російського газового монополіста компанії «Газпром» у рамках справи щодо контракту на транзит газу, яку розглядає Стокгольмський арбітраж, щодень збільшуються на 1-3 млн дол.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Відсотки, які щодня нараховуються за нашими позовними вимогами в рамках Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту,... становлять від 1 до 3 млн дол.», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на закупівлю газу. За інформацією компанії, арбітраж задовольнив усі вимоги української сторони: знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони купувати газ за принципом «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Також арбітраж знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» у 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік.

Згідно з транзитним контрактом, який було укладено в 2009 році, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» вимагає в суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол. Публікація рішення арбітражу щодо контракту на транзит очікується 28 лютого 2018 року.