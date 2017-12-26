В Україні може знову подорожчати електроенергія

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, планує на 26% підняти індикативну ціну вугілля в структурі оптової ринкової ціни на електроенергію в 2018 році, на основі якої розраховуються тарифи для кінцевих споживачів.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті регулятора обгрунтуванні до проекту рішення «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік».

«Індикативна ціна вугілля ... становить 83,08 дол. за тонну, що на 25,8%, або на 16,4 дол. за тонну вище за індикативну ціну вугілля, яка враховувалася при перегляді прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на 2017 рік» , - повідомляється в документі.

Також наголошується, що в листопаді на європейському ринку склалася середня ціна вугілля на рівні 93 дол. за тонну, що на 11,9% більше за значення, від якого відштовхується комісія для розрахунку ОРЦ на 2018 рік.

Посилаючись на дані Міненерговугілля, НКРЕКП прогнозує в наступному році збільшення генерації електроенергії, виробленої на ТЕС, на 9,6% - до 49,5 млрд кВт-год.

Коментуючи збільшення ціни вугілля, голова «Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг» Андрій Герус, заявив, що це дсть змогу енергокомпаніям, у тому числі ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробити 13,5 млрд грн.

«Тепер вугілля хочуть враховувати за ціною на 20 дол. за тонну більше, тобто ще плюс 500 млн дол. (13,5 млрд грн) у 2018 році», - написав Герус на своїй сторінці у Facebook.

Герус також вважає, що зростання вартості вугілля призведе до збільшення цін на електроенергію для промисловості на 10-15%.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2016 року ціна вугілля в структурі тарифів на електроенергію, яку виробляє теплова генерація визначається за скандальною формулою «Роттердам +».

У середині лютого цього року Герус заявив, що теплова генерація додатково заробила понад 10 млрд грн завдяки використанню цієї формули.

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам +» була затверджена в квітні 2016 року. Відповідно до формули, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і звільнити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої перебуває в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн. На сьогодні щодо цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.