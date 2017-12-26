Оголошено конкурс на нових членів Нацкомісії з тарифів

Конкурсна комісія, яка відповідає за обрання нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила конкурс з обрання нових членів регулятора. Про це йдеться в повідомленні Конкурсної комісії, опублікованому на сайті парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.

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Згідно з повідомленням, конкурс було оголошено на 5 вакантних посад членів Нацкомісії. Документи від конкурсантів прийматимуться з 29 грудня 2017 року по 12 лютого 2018 року.

За інформацією парламентського комітету, також сьогодні Конкурсна комісія затвердила «Порядок і правила проведення відкритого конкурсного відбору». Згідно з документом, конкурсанти відбиратимуться за рейтинговою оцінкою, яка буде сформована за результатами співбесіди і тестування.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (4 людини), тому комісія не може ухвалити рішення. Останнє засідання до припинення повноважень двох членів НКРЕКП (24 листопада) також не відбулося. Через відсутність кворуму НКРЕКП не змогла ухвалити понад 150 важливих рішень для галузі, наприклад, про встановлення тарифів для генеруючих компаній, оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік, про видачу ліцензій для нових компаній. 24 листопада голова Нацкомісії Дмитро Вовк заявив, що з тих пір роботу регулятора заблоковано.

Для призначення нових членів регулятора раніше була створена Конкурсна комісія, яка вже розпочала свою роботу. Її склад було сформовано з членів, яких запропонували президент, парламент і Кабмін.

До обрання нових членів регулятора Верховна Рада тимчасово наділила президента правом призначати нових членів Нацкомісії. 26 грудня президент України Петро Порошенко призначив двох комісіонерів.