Максимум за 2,5 року: нафта дешевшає після різкого стрибка цін

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту падають, про це свідчать дані торгів, пише Gazeta.ru.

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Січневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впали на 0,33%, до $59,77 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в лютому просіли на 0,12%, до $66,72 за барель.

Напередодні вартість нафти марки Brent перевищила $67 за барель вперше за 2,5 року. При цьому ціна на нафту марки WTI вперше з 25 червня 2015 року перевищила $60 за барель.