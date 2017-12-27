До України прибуло третє судно з американським вугіллям (фото)

У порту «Чорноморськ» 26 грудня прийняли третє судно з 60 тис. тонн вугілля зі Сполучених Штатів Америки.

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Як повідомили УНІАН у диспетчерській порту, балкер SBI CARIOCA вже ошвартований біля причалу №1 першого терміналу.

«Він доставив зі Сполучених Штатів Америки коксівне вугілля марок Rocklick і Premium Eagle. Вже розпочалося вивантаження», - сказали в диспетчерській.

За словами заступника начальника першого терміналу Миколи Сміщука, запланована інтенсивність обробки судна - 15 тисяч тонн на добу. За такої інтенсивності загальний час перебування судна під обробкою прогнозується в межах чотирьох діб. Потім імпортне вугілля залізницею відправлять на українські електростанції.

Як відомо, Україна відчуває дефіцит енергетичного вугілля марок А (антрацит) і Т (пісне) після початку конфлікту на Донбасі. Вугілля цих марок використовують сім з 14 ТЕС і деякі великі теплоелектроцентралі.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада порт «Чорноморськ» прийняв друге судно з 75 тис. тонн вугілля марки «Г» з США. Вугілля попрямувало на теплоелектростанції ДТЕК для поповнення складських запасів. Завдяки резервам палива станції зможуть працювати з підвищеним навантаженням, видаючи необхідну потужність в енергосистему України в опалювальний сезон.