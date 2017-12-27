Уряд затвердив фінплан "Укргідроенерго" на 2018 рік

Кабінет міністрів України затвердив з подальшим доопрацюванням фінансовий план державної компанії - оператора ГЕС і ГАЕС - "Укргідроенерго" на 2018 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу. При цьому деталі прийнятого документа на засіданні уряду озвучені не були.

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Як повідомили в прес-службі "Укргідроенерго", фінпланом передбачається отримання підприємством чистого прибутку в 2018 році на рівні 2,694 мільярда гривень, що на 61,3% більше прогнозованого показника на 2017 рік.

Також наголошується, що надходження податків і зборів до державного та місцевих бюджетів України згідно з фінпланом заплановані в сумі 1,884 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2017 року "Укргідроенерго" збільшило чистий прибуток на 12% - до 1,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі: Київської, Канівської, Кременчуцької, Середньодніпровської, Дніпровської ГЕС-1 і ГЕС-2, Каховської ГЕС, Київської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС), Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.