Гройсман доручив за три місяці підготувати план розвитку вугільного сектору

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, починаючи з 1 січня 2018 року, за три місяці підготувати і подати на розгляд Кабміну покроковий план розвитку державного вугільного сектору. Таке доручення прем'єр озвучив у ході засідання уряду.

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"Нам потрібно нарощувати видобуток власного вугілля в Україні. Це питання номер один. Потрібно, щоб наступного року, починаючи з січня місяця... Я не даватиму вам час, за три місяці має бути чіткий і зрозумілий результат для галузі, для шахтарів і для уряду, я маю на увазі пропозиції та покроковий план", - сказав він, додавши, що такий план розвитку повинен бути розроблений для кожної державної шахти.

Відповідаючи на доручення Гройсмана, міністр енергетики відповів, що поставлену задачу буде виконано і попросив прем'єр-міністра підтримати ініціативу Миненерговугілля та Мінфіну щодо виділення державним вугільним шахтам на 2018 рік 1 мільярд гривень державних гарантій. За словами Насалика, виділення цієї гарантії в майбутньому дозволить вивести держшахти на беззбитковий рівень.

Як повідомляв УНІАН, ще на початку жовтня 2017 року Гройсман зажадав від Міненерговугілля завершити формування Стратегії розвитку вугледобувної галузі, яка має передбачати збільшення видобутку вугілля на державних шахтах.

20 жовтня на засіданні уряду вона була схвалена Кабміном. Разом з тим, Міненерговугілля досі не опублікувало деталі цього документа, план розвитку кожної шахти, цільові показники з нарощування видобутку та скорочення збитків шахт і шляхи досягнення поставлених цілей.