Кабмін затвердив фінплан "Енергоатому" на наступний рік

Кабінет міністрів України затвердив з подальшим доопрацюванням фінансовий план Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2018 рік, в якому передбачені витрати на підтримання безпеки роботи енергоблоків АЕС на рівні 3,5 мільярда гривень. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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"У новому фінансовому плані закладено на 1 мільярд гривень більше податків, ніж в 2017 році, і це при тому, що ми понад 3,5 мільярда гривень вкладаємо у безпека функціонування блоків і повністю за рахунок "Енергоатому" фінансуємо будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива", - прокоментував фінплан компанії міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада "Енергоатом" в зоні відчуження почав будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Це сховище буде вміщати відпрацьоване паливо з трьох українських АЕС (Рівненської, Хмельницької та Южно-Української). Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.