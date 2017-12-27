Уряд затвердив фінплан "Центренерго" на 2018 рік

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державної великої енергогенеруючої компанії "Центренерго" на 2018 рік, який передбачає чистий прибуток компанії за звітний період у розмірі 177,494 мільйона гривень, що на 53% більше запланованого показника на 2017 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна (ФДМУ) з посиланням на слова в.о. голови відомства Віталія Трубарова, фінпланом передбачається збільшення чистого доходу компанії у 2018 році до 16,6 мільярда гривень, що на 22% більше запланованого на 2017 рік.

Також передбачається збільшення собівартості реалізованої продукції до 15,7 мільярда гривень, або на 21% більше запланованого на 2017 рік, в основному за рахунок зростання витрат на паливо. Збільшення адміністративних видатків передбачено на 25,129 мільйона гривень, або на 8%, в першу чергу за рахунок збільшення витрат на оплату праці. Збільшення інших операційних витрат - на 163,4 мільйона гривень, або на 102%, насамперед за рахунок зростання витрат на створення резерву сумнівних боргів на 126,55 мільйона гривень (резерв на заборгованість за електроенергію від ДП "Енергоринок").

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2017 року "Центренерго" у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшило чистий прибуток в 3 рази – до 2,019 мільярда гривень з 686,4 мільйона гривень.

Компанія також згадується в розслідуванні НАБУ, в рамках якого підозрюються голова та члени Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, які, діючи в інтересах генеруючих компаній, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула "Роттердам плюс").

Ще в середині лютого 2017 року експерт у сфері енергетики Андрій Герус заявляв, що теплова генерація додатково заробила понад 10 мільярдів гривень завдяки включенню в тариф на електроенергію вартості вугілля за згаданою формулою.

Довідка УНІАН. "Центренерго" – енергогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.