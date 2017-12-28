Нафта дорожчає на даних про запаси в США

Світові ціни на нафту в четвер вранці піднімаються, інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API), згідно з якими запаси сировини в США за минулий тиждень знизилися значніше очікуваної оцінки, повідомляє Прайм.

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"Станом на 7:16 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,14%, до 66,08 долара за барель, ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,2%, до 59,76 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням API, запаси нафти в США за тиждень з 22 грудня зменшилися на 6 мільйонів барелів, до 430,5 мільйона барелів. Прогноз припускав зниження показника лише на 3,97 мільйона барелів, до 432,53 мільйона барелів.

Запаси бензину, на думку API, зросли на 3,1 мільйона барелів, дистилятів - на 2,8 мільйона барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) впали на 1,3 мільйона барелів. Пізніше в четвер інвестори очікують дані по запасах від Міненерго США.

Трейдери продовжують оцінювати новини з ремонту трубопроводу Forties в Північному морі, який був закритий на ремонт 11 грудня у зв'язку з поломкою. Як повідомило в четвер агентство Reuters, посилаючись на джерела, Forties працює на половину своєї потужності після проведення ремонтних робіт.

У понеділок Ineos повідомила, що ремонтні роботи трубопроводу Forties технічно завершено, і зараз проводяться випробування труби під тиском. Компанія додала, що очікує, що трубопровід і термінал Kinneil поступово повернуться до нормальної потужності на початку 2018 року.