Китай запідозрили в нелегальній торгівлі нафтою з Північною Кореєю - ЗМІ

Китайські кораблі продають нафту танкерам КНДР у відкритому морі, незважаючи на санкції ООН, повідомляє Росбалт з посиланням на південнокорейську газету "Чосон Ільбо".

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Як стверджують в Сеулі, нелегальна торгівля почалася після того, як у вересні Рада Безпеки ООН жорстко обмежила імпорт нафтопродуктів в Північну Корею.

За даними газети, на знімках, зроблених із космосу, видно, як китайські суду переливають нафту на північнокорейський танкер.

Як повідомляв УНІАН, радбез ООН схвалив нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її працівників з-за кордону протягом року і можуть істотно обмежити судноплавство.

КНДР вважає, що рішення ООН про посилення санкцій проти Пхеньяна є актом війни.