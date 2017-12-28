У Кабміні відзвітували про запаси вугілля на ТЕС

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 20 по 27 грудня поточного року збільшилися на 0,7% – до 1,773 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля збільшилися на 6% - до 706 тисяч тонн з 664,9 тисячі тонн.

Запаси вугілля газової марки скоротилися на 2,6% – до 1,067 мільйона тонн з 1,096 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна із-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Також енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Оскільки показники видобутку не встигають зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР та США.