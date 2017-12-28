Нацкомісія збільшила середні тарифи для ГЕС та ГАЕС "Енергоатома"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила середній тариф на відпуск електроенергії, виробленої на ГЕС і ГАЕС, оператором яких є Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", на 48,1% і в 2 рази відповідно.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Згідно з ухваленим рішенням, середній тариф для Олександрівської ГЕС на 2018 рік становитиме 1,13 гривні за кВт-год та для Ташлицької ГАЕС – 2,95 гривні за кВт-год.

Також Нацкомісія вперше затвердила ставки на електроенергію і ставки за робочу потужність для гідроелектростанцій "Енергоатома", з яких і складається середній тариф.

Цим рішенням регулятор затвердив інвестиційну програму для Олександрівської ГЕС на 2018 рік у розмірі 14,5 мільйона гривень та для Ташлицької ГАЕС – 217,8 мільйона гривень, зокрема на завершення будівництва третього гідроагрегату станції буде виділено 210 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня НКРЕКП збільшила середній тариф на відпуск електроенергії для Ташлицької ГАЕС та Олександрівською ГЕС, на період з 1 жовтня до кінця 2017 року на 3% - до 137,2 копійки за 1 кВт-год.

Довідка УНІАН. Зазначені станції входять до складу Южно-Українського енергокомплексу, оператором якого є "Енергоатом". Весь комплекс складається з Південно-Української АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицької ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).